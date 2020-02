MotoGP, risultati e classifica Test Sepang 2020: 9 febbraio. Quartaro in testa, Valentino Rossi ottimo 5°, indietro Marquez e Dovizioso (Di domenica 9 febbraio 2020) Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nella terza giornata di Test MotoGP a Sepang, il francese ha stampato un buon 1:58.349 e ha chiuso il turno al comando come era già successo nei due turni precedenti. L’alfiere della Yamaha Petronas ha confermato ancora una volta di essere in grandissima forma e di poter puntare al titolo mondiale, oggi il transalpino ha preceduto il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol) di 82 millesimi e Alex Rins (Suzuki) di un decimo. Molto bene Valentino Rossi che si conferma in ottima crescita e chiude in quinta piazza a due decimi, il Dottore risponde presente con la sua Yamaha e chiude tra le Ducati di Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Deludono gli altri big: Marc Marquez dodicesimo alle prese con dei problemi fisici, Andrea Dovizioso 14° con una Ducati che non ingrana insieme al forlivese, Maverick Vinales addirittura 18° con la Yamaha. ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Cronaca e risultati LIVE da #Sepang #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Test Sepang Day 3: #Quartararo chiude in vetta, #Rossi è quinto - - motograndprixit : #MotoGP | Test Sepang Day 3: #Quartararo chiude in vetta, #Rossi è quinto - -