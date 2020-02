Morgan e Bugo, pubblicato il video della lite dietro le quinte – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Mentre siamo in attesa di sentire le dichiarazioni di Morgan a Live Non è la d’Urso, la Rai ha pubblicato il dietro Festival con una scena che rivela esattamente cos’è successo tra Morgan e Bugo appena prima di salire sul palco di Sanremo 2020 lo scorso venerdì. Nella clip si vede un Morgan furioso che urla al complotto: Fanno i complotti, ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa In tutta risposta, Bugo, stizzito, gli dice di non rompere le pa**e e sbuffando invita ripetutamente il collega a stare zitto: Stai zitto! Va a fare un giro, va! Ad interrompere il battibecco tra Morgan e Bugo un membro della troupe Rai, che li indirizza verso il palco ignaro del caos che si sta per scatenare. ECCO COSA É SUCCESSO NEL BACKSTAGE #dietrofestival pic.twitter.com/pgcaUR0kjA— ♕ (@gioosw) February 9, 2020 Alla luce delle ... trendit

