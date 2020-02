Bugo: "Ho sempre difeso Morgan, era un amico. Ma mi ha offeso dietro e sopra il palco" (Di sabato 8 febbraio 2020) “La canzone è la mia. Marco è intervenuto magnificamente con la sua voce. Una delle miei gioie più grandi era condividere questo Festival con lui”. Bugo si dice innanzitutto deluso e ferito. Dà la sua versione dei fatti sulla polemica che lo ha portato ad abbandonare il palco dell’Ariston a metà esibizione, con conseguente squalifica per defezione. Per lui si trattava di un progetto musicale fondato “sull’amicizia e sulla stima”, ma qualcosa si è incrinato. “Quando si doveva decidere la cover ho pensato di affidarla a lui perché mi fido molto del suo gusto. Scelse Canzone per te di Sergio Endrigo, mi ha chiesto di dirigerla”. Poi le cose sono degenerate al momento dell’arrangiamento: “La sera delle cover mi sono trovato a dover fare una canzone che non sapevo neanche ... huffingtonpost

