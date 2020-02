“Bugo e Morgan sono squalificati” Amadeus svela il motivo (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Ieri notte Bugo durante la sua esibizione ha abbandonato il palco dell’Ariston dopo che Morgan ha iniziato a cantare il testo modificato della loro canzone ‘Sincero‘. Decine di persone hanno cercato di fermare Bugo e di convincerlo a tornare in scena. Anche lo stesso Amadeus ha provato a parlare con il cantante, che però si è chiuso nei camerini. Alle 2 di notte il conduttore ha annunciato in diretta la decisione presa per i due cantanti. Bugo e Morgan sono stati ufficialmente squalificati perché si sono rifiutati di esibirsi. Ovviamente il loro brano non era presente nemmeno nella classifica generata dai voti della sala stampa. “Mi dicono quindi che sia Bugo che Morgan non rientrano. Cercheremo di capire cosa è accaduto tra di loro. A me dispiace molto perché li considero 2 grandi artisti. Li ho scelti personalmente perché la loro canzone secondo me è ... bitchyf

