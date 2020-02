Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la tappa di oggi in tv (7 febbraio): orario, programma, percorso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quest’oggi andrà in scena la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020; 175 chilometri da Orihuela a Torrevieja. La frazione odierna si snoderà nella provincia di Alicante, con un tributo proprio a Orihuela, città all’interno di Vega Baja, una delle 34 comarche della Comunità Valenciana, fortemente colpita dalle inondazioni dello scorso settembre. Sotto lo slogan “Fuerza Vega Baja”, la corsa farà un tour di tutte le popolazioni interessate da questa tragedia. La seconda parte della tappa è prevalentemente pianeggiante, con un solo gran premio della montagna; ma quasi sicuramente i velocisti si giocheranno di nuovo la vittoria di tappa. Però attenzione al vento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA tappa DELLA Volta A LA Comunitat Valenciana 2020 ALLE ORE 14 (7 febbraio) Andando nel dettaglio del percorso, i primi 30 chilometri risultano mossi, ma dopodiché ci ... oasport

