Sciopero dei treni | gli orari ed i convogli garantiti del 7 febbraio 2020

I sindacati hanno proclamato uno Sciopero dei treni per oggi, venerdì 7 febbraio 2020. La situazione con orari e mezzi garantiti. Proclamato per la giornata di oggi uno Sciopero dei treni di portata nazionale. La decisione arriva da parte dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa in seguito all'incidente ferroviario di …

Agenzia_Ansa : Domani sciopero di due ore dei ferrovieri 'in considerazione dell'estrema gravità dell'incidente e nel rispetto del… - repubblica : Sciopero dei ferrovieri dopo l'incidente: 'Manutenzione e subappalti sotto accusa' [aggiornamento delle 21:07] - FranAltomare : Leo Gassmann già pesante come un lunedì mattina con sciopero dei mezzi a Roma. #Sanremo2020 -