Antartide, nuovo record di caldo: 18,3°

nuovo picco di caldo in Antartide dove è stata registrata la temperatura record di 18,3 gradi centigradi, che ha superato il precedente primato di 17,5 risalente al marzo 2015. Lo ha rilevato la stazione di ricerca argentina di Esperanza sulla punta settentrionale del continente che conserva misurazioni fin dal 1961. E' "un dato che normalmente non si assocerebbe all' Antartide neanche d'estate",spiega Nullis dell'Organizzazione mondiale meteorologica (Wmo).(Di sabato 8 febbraio 2020)

