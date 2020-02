Polemica su Sanremo 2020: telespettatori delusi dalla seconda serata, ecco i motivi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ieri, mercoledì 5 febbraio, è andata in onda la seconda serata del Festival della canzone italiana. Sul web, però, si sta consumando una Polemica in merito a quanto andato in onda in tale appuntamento di Sanremo 2020. I motivi sono molteplici, ma il più ricorrente fa riferimento alla scaletta. Secondo la maggior parte dei telespettatori, infatti, la messa in onda è durata davvero troppo ed è stata incentrata eccessivamente sulle celebrazioni. Molti hanno accusato i vertici RAI di aver dato poco spazio al tema principale dello show, ovvero, i concorrenti in gara e le loro canzoni, ma non solo. I telespettatori contro il Festival di Sanremo 2020: troppe celebrazioni La seconda serata del Festival di Sanremo 2020 ha generato parecchie polemiche. L’appuntamento è cominciato con il botto, dato che il pubblico è andato in delirio per il travestimento di Fiorello da Maria De Filippi. ... kontrokultura

VanityFairIt : «È una canzone qualunquista, senza polemica sessista...». @Fiorello e «la classica canzone di Sanremo» se le sarebb… - KontroKulturaa : Polemica su Sanremo 2020: telespettatori delusi dalla seconda serata, ecco i motivi - - SpriocDorcha : RT @Una_Gioia_Mai: Polemica: ok va bene Sanremo è uno spettacolo ed è bellissimo avere gli ospiti ma è vergognoso fare esibire molti big a… -