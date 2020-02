Il Ministro Costa sulla differenziata: “Troppi no, ora è il momento di cambiare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Secondo il Ministro Costa l’Italia sembra avere molte potenzialità sul fronte della economia circolare, poi parla dell’emergenza rifiuti. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa torna sul problema della differenziata e affronta il tema dell’economia circolare: «L’Italia è il Paese con le migliori performance nel settore. Siamo i maestri dell’economia circolare. Io ci credo così tanto che … L'articolo Il Ministro Costa sulla differenziata: “Troppi no, ora è il momento di cambiare” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ItaliaViva : 'Senza una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede-Sa… - Angela23763271 : RT @ItaliaViva: 'Senza una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede-Salvini e… - gaetano_settimo : #gestioneintegratadeirifiuti non è solo #raccoltadifferenziata!!! La Commissione Europea finanzia due impianti… -