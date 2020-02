Coronavirus viaggi, aeroporti e dove non andare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) viaggi e aeroporti: come comportarsi con l’allarme Coronavirus, dove non andare e cosa fare In seguito all’allarme per il Coronavirus in molti hanno disdetto viaggi e rimandato partenze. Non solo verso l’Asia, ma anche per altre destinazioni, per evitare soprattutto di passare negli aeroporti, luoghi in cui si teme una più alta possibilità di … L'articolo Coronavirus viaggi, aeroporti e dove non andare è apparso prima sul sito viaggiNews.com viagginews

Adnkronos : #Virus, 'boom disdette in agenzie di viaggi' - macmac______ : RT @Adnkronos: #Virus, 'boom disdette in agenzie di viaggi' - DeboraRoucyDeb1 : RT @Adnkronos: #Virus, 'boom disdette in agenzie di viaggi' -