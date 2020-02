Clamoroso: Ciarambino ok a De Luca ma a una condizione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoInaspettata apertura del M5s Campania verso Vincenzo De Luca. A quanto si apprende, poche ore fa a Roma si è svolta una riunione tutta grillina per affrontare il tema delle regionali in Campania. Come noto una parte dei dirigenti campani e nazionali del M5s, sta tentando ancora di cucire una alleanza col PD. Valeria Ciarambino, leader dei grillini campani, avrebbe dato il suo ok, ma solo se sarà lei la vicepresidente. Niente veti sulle persone: per senso di responsabilità e per evitare una vittoria di Salvini, la Ciarambino sarebbe disposta anche a un accordo che veda Vincenzo De Luca candidato alla presidenza. L'articolo Clamoroso: Ciarambino ok a De Luca ma a una condizione proviene da Anteprima24.it. anteprima24

