Grande Fratello VIP 4: nessuna eliminazione ma un ritiro a sorpresa, ecco di chi (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo una raffica di puntate (siamo ad inizio febbraio e siamo già a nove prime serate), il Grande Fratello VIP 4 sta iniziando a rallentare con le eliminazioni. Nella puntata del 3 febbraio 2020, infatti, abbiamo assistito a qualcosa di inconsueto: il meno gradito dal pubblico da casa non è stato eliminato ma, al contrario, è potuto tranquillamente rientrare in casa con la promessa di scontare in futuro una punizione esemplare. Il meno gradito dallo scorso televoto è stato il conduttore Michele Cucuzza: per lui meno del 10% delle preferenze. L’uomo ha fatto tutta la solita trafila che farebbe un qualsiasi concorrente eliminato: ha salutato tutti, ha varcato la porta rossa e – salito in auto – ha raggiunto lo studio. Lì Alfonso Signorini gli ha rivelato la notizia: non è stato eliminato, Dunque, è rientrato in casa fra lo sconcerto e lo stupore degli altri ... ultimenotizieflash

