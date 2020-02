Torino, Mazzarri verso l’esonero: Moreno Longo il sostituto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Torino, Walter Mazzarri esonerato. Il tecnico toscano paga un inizio 2020 shock con 17 gol subiti nelle ultime quattro uscite. Torino – Torino, Walter Mazzarri esonerato. La decisione (non ancora ufficiale) è stata presa dal presidente Cairo dopo una riunione con il resto della dirigenza. L’ipotesi di un cambio alla guida è stata richiesta più volte dai tifosi anche se il patron dei granata aveva sempre preso le difese del proprio allenatore. L’inizio shock in questo 2020, però, ha portato Cairo a cambiare idea. 17 gol subiti in quattro partite è un bottino troppo pesante per pensare di continuare ad andare avanti con Mazzarri. A breve è atteso il comunicato ufficiale che interrompe il rapporto tra il Torino e il tecnico toscano. La scommessa Moreno Longo Il nome scelto per la sostituzione è quello di Moreno Longo. L’ex tecnico del Frosinone è una ... newsmondo

pisto_gol : 15^anno di presidenza-Cairo: miglior risultato raggiunto dal Torino il 7^posto 2018/19, 63 pt, 52gol fatti, 37subit… - DiMarzio : #Torino, scelto il nuovo allenatore: Moreno #Longo pronto a sostituire #Mazzarri | #Calciomercato - DiMarzio : Per #Mazzarri esonero più vicino | #Torino -