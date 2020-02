Intervento all’ospedale di Napoli salva la vita a mamma e figlia in grembo (Di domenica 2 febbraio 2020) Un Intervento all’ospedale di Napoli è stato condotto con maestria da una equipe di cardiochirurghi, ginecologi e anestesisti per salvare la vita ad una gestante e alla sua bimba ancora in grembo. A partecipare alla delicata operazione il professor Emanuele Pilato, Giovanni Battista Pinna e Giuseppe Comentale, Maurizio Guida e Laura Sarno; e Giuseppe Servillo, Loredana Grande e Vera Cirillo. Intervento all’ospedale di Napoli: la storia della donna e di sua figlia Un donna di 37 anni aveva effettuato un controllo clinico, da cui era emersa una possibile infezione virale. La giovane era al quarto mese di gravidanza. I medici l’hanno sottoposta a tutte le analisi del caso, ma più andavano a fondo alla questione e più la situazione appariva allarmante. I medici del Policlinico prestavano attenzione alla condizione di salute della giovane ricoverata e della sua bambina. ... kontrokultura

KontroKulturaa : Intervento all'ospedale di Napoli salva la vita a mamma e figlia in grembo - - trilly153 : RT @LaStampa: All’ospedale di Ivrea una ragazza di 24 anni sottoposta ad un’operazione chirurgica con la tecnica della laparoscopia. https… - IzzoEdo : RT @LaStampa: All’ospedale di Ivrea una ragazza di 24 anni sottoposta ad un’operazione chirurgica con la tecnica della laparoscopia. https… -