FOLLIE meteo: in settimana prima PRIMAVERA, poi INVERNO (Di domenica 2 febbraio 2020) I modelli matematici di previsione continuano a confermare l'irruzione fredda per metà della prossima settimana. Per trovare maggiori riscontri abbiamo analizzato attentamente le ensemble e dobbiamo dirvi che concordano nel proporci condizioni meteo climatiche invernali per alcuni giorni. A quanto pare la massa d'aria artica colpirà maggiormente l'Europa centro-orientale e i Balcani, ma gli effetti si propagheranno anche nel Mediterraneo meridionale e nell'Africa settentrionale. Risulterà particolarmente intenso nei Balcani occidentali e nel Mediterraneo centro-meridionale perché andrà a sostituire l'aria caldo umida proveniente dall'entroterra africano. Il confronto tra GFS e ECMWF non fa emergere, al momento, differenze sostanziali. In entrambi i modelli possiamo individuare un raffreddamento a partire dall'Europa occidentale - Regno Unito, Irlanda, Benelux e Francia ... meteogiornale

