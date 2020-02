Febbraro (FdI): “La linea di Paolucci è serie e responsabile” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Alberto Febbraro, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia. “Al netto delle considerazioni di questi giorni dal sapore meramente personale e assai discutibile, mi sento di ribadire che quanto dettato dal portavoce Federico Paolucci rappresenti la linea di partito ufficiale a cui far riferimento, con serietà, responsabilità e lavoro. In Emilia Romagna abbiamo visto come l’uomo solo al comando non abbia giovato all’intera coalizione e siamo consapevoli che, al contrario, in Campania il centro-destra potrà vincere con un buon lavoro di squadra e un programma serio. In questa fase è opportuno che tutti convoglino risorse ed idee, daremo – infatti – avvio ad un’assemblea cittadina allargata per ascoltare ed elaborare proposte di merito e di programma.” L'articolo Febbraro ... anteprima24

