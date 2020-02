Coronavirus, a Fiumicino 400 brandine per i viaggiatori cinesi che non possono partire (Di sabato 1 febbraio 2020) Secondo quanto si è appreso, sono soltanto nove i turisti che hanno usufruito del supporto fornito dalla Protezione civile dopo la sospensione dei voli diretti verso il Paese asiatico. Numerose le persone con le mascherine nei diversi terminal dello scalo romano tg24.sky

MinisteroSalute : #Coronavirus, oggi nuova riunione task-force con Ministro @robersperanza e formazione del personale sanitario impeg… - Iacobelli1987 : RT @SkyTG24: Coronavirus, a Fiumicino 400 brandine per i viaggiatori cinesi che non possono partire - SkyTG24 : Coronavirus, a Fiumicino 400 brandine per i viaggiatori cinesi che non possono partire -