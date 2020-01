Jessica Simpson ubriaca da Ellen DeGeneres: la cantante ammette i problemi con l’alcol (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nel 2017 Jessica Simpson è stata ospite del The Ellen DeGeneres Show ed è apparsa evidentemente alticcia. Sui social sono nati meme e tweet più o meno pungenti sulla cantante americana. A distanza di quasi 3 anni, la popstar ha pubblicato un libro e per l’occasione ha rilasciato un’intervista nel programma Today, durante la quale ha ammesso di essersi presentata ubriaca da Ellen. “Non riesco nemmeno a guardare quell’intervista. È stato un momento pessimo per me e non ero nel posto giusto. Avevo iniziato a cadere in una spirale negativa e non riuscivo a rimettermi in sesto, l’alcol non mi faceva stare bene. Mi stavo uccidendo con tutti quegli alcolici e le pillole che prendevo. Posso dire che è stato un periodo particolare e quando sono andata da Ellen si vedeva che non stavo benissimo. Quando ho smesso di bere sono stata meglio. Ero arrabbiata con quella ... bitchyf

Nel suo ultimo libro, la popstar americana ha fatto luce su alcuni momenti bui della sua vita privata dall'abuso di alcol e medicinali fino alle violenze sessuali subite da bambina L'autobiografia di Jessica Simpson non è ancora uscita e già fa discutere. In "Open Book" la popstar americana ha raccontato momenti drammatici della sua giovinezza, mettendosi a nudo come mai aveva fatto prima d'ora.

