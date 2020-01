"Ho dimostrato che Salvini si può battere", dice Bonaccini (Di venerdì 31 gennaio 2020) “È un errore dire che aver vinto in Emilia Romagna sia una vittoria del centrosinistra nel Paese. In Calabria perdiamo di venti punti e il centrodestra ha un radicamento straordinario nel Paese. Siamo ai nastri di partenza, non al traguardo”. Minimizza Stefano Bonaccini in un'intervista a la Repubblica la portata e il senso della sua affermazione elettorale in Emilia-Romagna di domenica scorsa. E lo sguardo del governatore è tutto rivolto al Partito democratico. “Il Pd deve avere un'identità più marcata”, esordisce Bonaccini. “Oggi non trovo tre parole chiave che lo definiscano. Non può essere una roccaforte in difesa dei valori – prosegue – ma progetto espansivo della società. A Nicola Zingaretti, al segretario, ho detto: servono sindaci e amministratori nelle segreterie, in tutti gli organi dirigenti. E serve il meglio delle competenze che arrivano dalla società”. Secondo il ... agi

