Morfina ai neonati prematuri, arrestata una infermiera in una clinica in Germania (Di giovedì 30 gennaio 2020) I particolari sono ancora pochi e i contorni poco definiti. Un’infermiera tedesca è sospettata di aver somministrato Morfina a cinque neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg. La donna è stata sottoposta ieri a una misura di custodia cautelare in carcere, secondo quanto hanno reso noto gli inquirenti in una conferenza stampa in corso. La presenza di Morfina è stata riscontrata nelle urine dei piccoli. L'articolo Morfina ai neonati prematuri, arrestata una infermiera in una clinica in Germania proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

Giadahsospesap1 : RT @MediasetTgcom24: Germania, morfina a 5 neonati: arrestata un'infermiera #germania - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Germania, morfina a 5 neonati: arrestata un'infermiera #germania - TutteLeNotizie : Morfina ai neonati prematuri, arrestata una infermiera in una clinica in Germania -