Tina Cipollari fermata dalla polizia durante una festa in limousine (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tina Cipollari si è concessa una gita a Napoli in questi giorni. La nota opinionista di Uomini & Donne ha lasciato gli studi del dating-show per un evento mondano. Tuttavia, proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti, la allegra compagnia di cui la vamp faceva parte è stata fermata dalla polizia stradale. A riportare la notizia il stio Velvetgossip. Tina Cipollari a Napoli La Cipollari si è recata a Napoli poco dopo aver registrato l’ultima puntata di Uomini & Donne, storico programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo? L’inaugurazione di un salone di bellezza di un suo caro amico. Insieme avrebbero organizzato un evento, di cui Tina è stata ospite speciale, per pubblicizzare la nuova attività. Per festeggiare alla grande, la Cipollari e i suoi amici avrebbero scelto un tour a bordo di una lussuosa limousine bianca, con tante bollicine e brindisi. Tina ... thesocialpost

