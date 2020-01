Con "Odio l'estate" Aldo, Giovanni e Giacomo ricominciano da tre, ma con più sentimento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Aldo, Giovanni e Giacomo mi hanno fatto piangere. Riuscire a far piangere con una commedia richiede talento. Ci riuscivano Monicelli e Scola, poi, da noi, si è perso lo stampo. Le commedie americane, inglesi e francesi – a volte anche quelle spagnole- da questo mix ottengono il meglio. Ecco, “Odio l’estate”, che torna a riunire il trio a rischio divorzio per esaurimento dopo il flop doloroso di “Fuga da Reuma Park”, rilancia quei sentimenti di condivisione e solidarietà che rintracci in certe commedie francesi, penso al primo Robert Guédiguian.Non è commedia sociale – non è nel Dna dei Nostri- ma civile sì. Ficarra e Picone ne hanno fatto un marchio di fabbrica. Quella di Baglio, Storti e Poretti, dopo quattro anni di assenza, è una prova di maturità. “Odio l’estate” ... huffingtonpost

