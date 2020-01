Incendi in Australia: Canberra sta affrontando l’emergenza più grave dal 2003, attivo fino a domani il numero solidale WWF 45585 (Di martedì 28 gennaio 2020) Non si ferma l’emergenza in Australia: “Un nuovo Incendio ha iniziato a divampare nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio nell’Orraral Valley, ora le fiamme hanno raggiunto il Parco nazionale di Namadgi e si stima che abbia già colpito circa 8.106 ettari. Gli Incendi sono a soli 15 chilometri da Canberra e dalla capitale si vedono il fumo e le fiamme che stanno colpendo la riserva naturale di Tidbinbilla, area in cui vivono koala, canguri e molte altre specie endemiche Australiane, visitata ogni anno da centinaia di migliaia di persone,” spiega in una nota il WWF. “Gli ultimi aggiornamenti del quotidiano The Canberra Times dicono che la città di Tharwa è già stata evacuata ma si teme che un’imminente ondata di calore prevista nei prossimi giorni dall’ESA (Emergency Services Agency), che vedrà salire la temperatura a 40 gradi, renderà molto difficile il controllo ... meteoweb.eu

