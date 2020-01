Anticipazioni Uomini e donne trono over, Tina Cipollari accusa Gemma Galgani: ‘Ti sei rifatta le labbra’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Tina Cipollari e Gemma Galgani sono proprio come cane e gatto e non passa settimana senza una nuova lite tra di loro. Succede anche nella puntata del trono over di Uomini e donne in onda martedì 28 gennaio su Canale 5. Gemma Galgani si è rifatta: l’accusa di Tina Cipollari La dama torinese è reduce dalla fine della breve frequentazione con Marcello e subito dopo la scorsa puntata si è sfogata dicendo di sentire la mancanza di qualcuno che mostri interesse per lei. In studio la Cipollari, come riporta il sito Ilvicolodellenews.it., le dice che sbaglia lei a scegliere sempre Uomini più giovani per compiacere i quali ha fatto punturine alle labbra nell’ottica di dimostrare meno anni. Quando la Galgani nega, Tina chiede che vengano mandate in onda immagini delle prime volte di Gemma nello studio del programma, e la dama ne approfitta per emozionarsi al ricordo dei momenti ... tvzap.kataweb

