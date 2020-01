Wanda Nara dal Grande Fratello Vip a Origgio: pausa pranzo a El Primero (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Bellezza e dolcezza! Al ristorante uruguayano El Primero abbiamo avuto una ospite d’eccezione, Wanda Nara. La ringraziamo di cuore per la fantastica sorpresa e per la grandiosa simpatia!”. Così i titolari del ristorante di Origgio hanno annunciato sulla pagina Facebook l’arrivo di questa gradita ospite, presentatrice tv e procuratore del marito Mauro Icardi. Il ristorante, noto per la sua cucina uruguayana, è il vecchio padiglione Uruguay di Expo, trasportato a Origgio, in largo Boccioni, dopo l’evento di Expo 2015. su Il Notiziario. ilnotiziario

