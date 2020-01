Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020: Fourcade in testa dopo la mass start di Pokljuka (Di domenica 26 gennaio 2020) Martin Fourcade si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di biathlon dopo la mass start di Pokljuka. Il transalpino ora vanta 69 punti di vantaggio sul connazionale Quentin Fillon Maillet mentre il norvegese Johannes Boe è attardato di 119 lunghezze. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di biathlon. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon: 1. Martin Fourcade (Francia) 601 2. Quentin Fillon Maillet (Francia) 532 3. Johannes Boe (Norvegia) 482 4. Simon Deshieux (Francia) 479 5. Tatjei Boe (Norvegia) 461 Classifica Coppa DEL Mondo mass start biathlon: 1. Martin Fourcade (Francia) 140 2. Quentin Fillon Maillet (Francia9 128 3. Arnd Peiffer (Germania) 118 4. Johannes Dale (Norvegia) 117 5. Johannes Boe (Norvegia) 108 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere ... oasport

sportface2016 : #Biathlon, la classifica aggiornata della Coppa del Mondo maschile 2019/2020: #Fourcade sempre al comando, Johannes… - thepickaxe1 : @FBiasin Le belle prestazioni rimangono tali, nella sua storia l'Atalanta non ha 'tituli' e mai li avrà. La stessa… - sportface2016 : #Fisalpine | La classifica di Coppa del Mondo aggiornata dopo il superG di #Bansko -