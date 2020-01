“Scuole in Meta 2019/20”, ottimo riscontro per il primo incontro al Pacevecchia (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è svolto giovedì 23 gennaio 2020 presso il campo sportivo Pacevecchia di Benevento il primo incontro di sintesi del lavoro già intrapreso con il progetto “Scuole in Meta 2019/2020” negli Istituti Comprensivi di Benevento S. Angelo a Sasso, Federico Torre, Giovanni Pascoli, Bosco Lucarelli e l’Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro di Tocco Caudio/Foglianise/Castelpoto. La manifestazione, sponsorizzata dalla Decathlon di Benevento e dalla ditta AGDV di Benevento, ha visto il coinvolgimento di oltre duecento alunni delle scuole medie afferenti agli istituti aderenti che hanno dato vita ad una serie di esercitazioni finalizzate al miglioramento delle capacità motorie mediante l’utilizzo di una palla ovale e dei principi fondamentali del gioco del rugby: il tutto nel più rigoroso rispetto delle prerogative motorie proprie dell’età target ... anteprima24

Patrizia_RF : RT @daninovaro: @Patrizia_RF Esatto Noi siam cresciuti con quell’interrogativo sempre in testa che ci sta salvando È un problema molto gr… - daninovaro : @Patrizia_RF Esatto Noi siam cresciuti con quell’interrogativo sempre in testa che ci sta salvando È un problema… - FPALATUCCI : @lorenzofares Si, vero.É che battere Nadal al RG la considero un impresa epica riuscita solo 2 volte (e tra l'altro… -