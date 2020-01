Meteo Finlandia: a Helsinki seconda temperatura più alta di sempre per Gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la giornata del 21 Gennaio scorso è entrata nella storia Meteorologica finlandese a causa della elevatissima temperatura massima raggiunta nella capitale Helsinki. Sotto la spinta di correnti occidentali molto intense che hanno soffiato per l'intera giornata ad una velocità di 30-40 km/h, con raffiche fino a 50 km/h, la temperatura ha variato da un minimo di 3°C ad un massimo di 8,3°C. Questo valore di temperatura massima si pone al secondo posto come temperatura più mite degli ultimi 140 anni misurata in Gennaio. Al primo posto figura un valore di 8,5° misurato il 6 Gennaio 1973, poi, dal 1845 ad oggi, non ci sono valori così elevati. Helsinki, al momento, ha una temperatura media in Gennaio positiva, +2,3°, per la prima volta almeno dal 1980. meteogiornale

Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: #Helsinki nel gennaio 2019 e 2020 - MeteoExpert : #Helsinki nel gennaio 2019 e 2020 - Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: Inverno assente in #Finlandia e #Svezia. Per la tradizionale gara di sculture a #Vaasa sono stati costretti ad usare la sa… -