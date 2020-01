Giancarlo Magalli, Terribile Incidente: Ecco Come Sta il Conduttore! (Di sabato 25 gennaio 2020) Mentre tornava a casa, Giancarlo Magalli è andato a sbattere con la sua Smart ed è stato scentrato anche da un’altra macchina. Auto distrutta ma lui è a posto ed è fuori pericolo. Ecco cosa è successo a Giancarlo Magalli! Giancarlo Magalli, ora che la grande paura è passata, può sorridere. Ma l’Incidente stradale del quale è stato protagonista il popolarissimo conduttore della Rai ha rischiato di avere conseguenze drammatiche. E l’immagine migliore per capire cosa ha rischiato arriva dalla foto della sua Smart che lui stesso ha postato su Instagram per dimostrare cosa ha rischiato. Giovedì pomeriggio Magalli era in macchina sulla Cassia e stava rientrando a casa. All’improvviso, per motivi ancora tutti da chiarire, la macchina ha sbandato ed è andata a sbattere contro il guard-rail. Dietro a lui arrivava anche un SUV con una famiglia a bordo che non ha potuto ... gossipnews.tv

