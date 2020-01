Elezioni regionali, Rocco Siffredi: “Lucia Borgonzoni? È molto figa. Jole Santelli deve essere estremamente sexy se non l’ha mai data a Silvio Berlusconi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio si vota per le Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria e, intervistato da Affaritaliani.it, anche Rocco Siffredi ha voluto dire la sua sui candidati che si sfidano per la presidenza delle due regioni. “Lucia Borgonzoni? (la candidata del centrodestra in Emilia Romagna, ndr) L’ho vista in foto, è molto figa“. Stefano Bonaccini invece, “non è un uomo che rientra nei miei gusti come estetica, ma d’altronde che posso dire di un maschio?” Quanto invece alla candidata del centrodestra in Calabria, Jole Santelli, “non la conosco, ma deve essere estremamente sexy se non gliel’ha mai data“, dice Siffredi riferendosi alla battuta fatta da Silvio Berlusconi su di lei durante un comizio (‘In 26 anni non me l’ha mai data’, aveva detto l’ex Cav.). “Berlusconi lo fa apposta, è autoironico e ... ilfattoquotidiano

