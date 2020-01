Raffaella Fico Instagram, scollatura profonda e curve da urlo: «Fantastica proprio…» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un nuovo scatto audace arriva dal profilo Instagram di Raffaella Fico, showgirl, modella e attrice italiana, classe 1988, famosa per aver partecipato nel gennaio 2008 all’ottava edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Sul suo profilo, dove vanta un seguito di 469mila follower, la giovane ha condiviso una foto davvero seducente, che la ritrae con addosso un incantevole abito rosso, che mette in luce il punto vita e il décolleté da sogno. Raffaella Fico Instagram, scollatura profonda e curve da urlo: «Fantastica proprio…» «Al termine di una bellissima serata un po’ sfatta, ma l’importante è crederci quando ti scattano una foto», recita così lo scatto di Raffaella Fico che la mostra con un sexy vestito rosso dalla scollatura profonda. Capelli mossi, labbra carnose e posa ammiccante hanno mandato in estasi gli ammiratori della ... urbanpost

Serrymamy : Vi immaginate buttare nello stesso #GFVIP la Cipriani, Cristina Del Basso , Raffaella Fico e Sara Nile.... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Raffaella Fico - milanmagazine_ : BOMBA SEXY - Raffaella Fico -