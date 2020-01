Virus Cina: la Lombardia attiva una rete di prevenzione e protocolli, info negli aeroporti (Di giovedì 23 gennaio 2020) “In Lombardia e in Italia non c’è nessun allarme e non è stato segnalato alcun caso di contagio da coronaVirus”, ma in regione “il sistema di prevenzione e di sicurezza sanitaria è stato attivato ed è pronto a intervenire”. Lo afferma l’assessore al Welfare Giulio Gallera, illustrando il piano d’azione messo in atto in applicazione delle indicazioni internazionali di salute pubblica. “Siamo in stretto e costante raccordo con il ministero della Salute per le azioni da attivare a cura delle Regioni – spiega – Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia un incontro fra i rappresentanti dell’Unita operativa prevenzione della Direzione generale Welfare, i responsabili delle Unità di Malattie infettive delle Asst (le ex aziende ospedaliere, ndr), e i responsabili della rete di sorveglianza delle malattie infettive delle Ats ... meteoweb.eu

