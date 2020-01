Cane trovato nel deserto subisce una trasformazione incredibile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dorothy è un Cane che ha cominciato la vita in salita. Non è stato facile per questo Cocker Spaniel, che è stato trovato a vagare tutto solo soletto, pieno di paura, con tante ferite e abbandonato a bordo strada nel deserto. La sua trasformazione dopo che qualcuno di buon cuore lo ha salvato ha semplicemente dell’incredibile. A salvare il povero Cocker Spaniel sono stati i soccorritori di JJ Woofin Paws. Il Cane abbandonato era messo così male che non riuscirono subito a stabilire se fosse un maschio o una femmina. Ma i volontari avevano il sospetto che fosse una femminuccia e così hanno deciso di chiamarla Dorothy. Indovinando il suo sesso nonostante non fosse così ben visibile. Nonostante tutto quello che aveva passato, Dorothy non smetteva di scodinzolare a tutti coloro che avevano a che fare ... bigodino

