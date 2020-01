Samira, Moahmed sta per essere trasferito al carcere di San Vittore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sta per varcare le porte del carcere Mohamed Barbri il 39 enne accusato di omicidio e occultamento di cadavere in relazione al caso di sua moglie Samira El Attar. Il marito di Samira, fuggito in Spagna lo scorso 1 gennaio è sbarcato all'aeroporto di Milano per essere trasferito temporaneamente al carcere di San Vittore. fanpage

