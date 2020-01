Nancy Brilli, lo sfogo dell'attrice: «Noi, in scena senza stipendio. Padri e madri di famiglia in difficoltà. È una vergogna» (Di martedì 21 gennaio 2020) Nancy Brilli in scena con A che servono gli uomini, regia di Lina Wertmüller. Uno pensa tutto rose e fiori, no? Bene: essere forti e decisive e sostenere tutti i propri ruoli, essere... leggo

