Mirage Gstaad, la casa a specchi di Doug Aitken che si mimetizza nel paesaggio (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'artista americano Doug Aitken ha progettato una casa in stile ranch completamente rivestita di specchi. L'incredibile struttura si trova a Gstaad, nelle Alpi Svizzere, e riflette il paesaggio circostante in cui scompare. L'installazione cambia in base alle stagioni per riflettere lo scorrere del tempo. fanpage

