Evoluzione meteo: settimana stabile, con qualche novità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il meteo di questa settimana sarà caratterizzato in principio dal potentissimo anticiclone che fermerà qualsiasi tipo di perturbazione per alcuni giorni. La sua posizione piuttosto anomala, però, farà sì che ci sia un rientro freddo da est, quindi le temperature saranno comunque su valori piuttosto bassi e tipici del periodo.Ci aspettiamo, infatti, valori minimi da gennaio pieno, con estesi gelate soprattutto nella seconda parte della settimana, quando l'aria fredda si sarà ben depositata nei bassi strati. Situazione meteo in questi giorni a livello europeo. Oltretutto, finalmente è arrivato un po' di gelo anche per le montagne, troppo spesso alle prese con anticicloni miti che facevano fondere la neve. Cosa ci dobbiamo aspettare nella seconda parte della settimana?Il meteo potrebbe diventare più grigio e proporre qualche debolissimo scenario piovoso, ma su questo ci ... meteogiornale

