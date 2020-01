Crolla parte di palazzina a Catania: evacuate 7 famiglie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Crollata parte di una palazzina a Catania, nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito: sul posto i vigili del fuoco, stati allertati da un residente. Sarebbe andato distrutto un appartamento che non era abitato da circa un anno. I vigili del fuoco hanno evacuato sette nuclei familiari in via precauzionale e stanno eseguendo controlli tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.L'articolo Crolla parte di palazzina a Catania: evacuate 7 famiglie Meteo Web. meteoweb.eu

