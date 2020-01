Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina: “Distante dalla persona che volevo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anticipazioni GF Vip, Clizia Incorvaia fa una confessione su Sarcina: “Distante dalla persona che volevo” Secondo le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questa sera, lunedì 20 gennaio, Clizia Incorvaia parlerà della fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni e tra i Big della 70esima edizione di Sanremo. Il tema dell’amore sarà al centro del quinto appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini e il conduttore farà luce sulle recenti dichiarazioni rilasciate proprio da Clizia Incorvaia. Nelle ultime ore, infatti, ha raccontato il modo in cui Francesco Sarcina è riuscito a conquistarla, ammettendo: “Prima non mi piaceva per niente. Io ho sempre sognato il principe e lui era distante dall’idea della persona che volevo”. Confidandosi con Antonella Elia e Licia Nunez, la gieffina Clizia Incorvaia ha ... lanostratv

