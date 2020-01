Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 19:30 (Di domenica 19 gennaio 2020) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma, QUI PER TRAFFICO DI RIENTRO DAL FINE SETTIMANA; SEMPRE PER FLUSSO DI RIENTRO SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, E LA 125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE; SI INVITA ... Leggi la notizia su romadailynews

