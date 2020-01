LIVE Brescia-Olimpia Milano 9-15, Serie A basket 2020 in DIRETTA: primo quarto con le squadre bloccate al tiro (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-17 Bell’uscita di Nedovic dalla rimessa, va a segno il serbo da tre metri. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Brescia: Trice, Sacchetti, Lansdowne 3; Milano: Roll 5 Biligha non lascia neanche un centimetro di spazio a Sacchetti per l’ultimo tiro, finisce un primo quarto non esaltante dal punto di vista offensivo: Milano è avanti 9-15. 9-15 Gran canestro con lo step back di Trice, ai primi punti in maglia Brescia da oltre l’arco. 6-15 3/3 Della Valle. Della Valle cerca due volte la tripla, su quella centrale Moss lo colpisce fallosamente: tre tiri liberi. Ultimo minuto del primo quarto. 6-12 Moss perde Roll, l’ex Maccabi ringrazia e piazza la tripla. Arriva il time out di Esposito, mentre è entrato sul parquet anche l’altro ex (ma dall’altra parte) di serata, Christian Burns, a Brescia ... oasport

