Gregoretti, Salvini: "Lega voterà sì al processo". VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) "Domani chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì per farmi processare". È quanto afferma Matteo Salvini, in un comizio a Cattolica, annunciando così il sì del Carroccio all'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso della nave Gregoretti (TUTTE LE TAPPE DEL CASO - LA FOTOSTORIA). "Mi mandino a processo così decidiamo una volta per tutte se difendere i confini, la sicurezza e l'onore dell'Italia è un crimine oppure se è un dovere di un buon ministro”, ha dichiarato il segretario del Carroccio parlando coi giornalisti. ”Non ho più voglia di perdere tempo o far perdere tempo agli italiani, nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare - ha aggiunto - mi mandino a processo, trovino un tribunale abbastanza grande perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia". "Con me premier Gerusalemme capitale di ... tg24.sky

