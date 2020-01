Basilicata rissa tra tifoserie di due squadre di eccellenza, auto investe tifosi squadra avversaria, bilancio pesantissimo un morto e quattro feriti gravi (Di domenica 19 gennaio 2020) Il bilancio di una rissa tra due tifoserie di squadre di eccellenza è gravissimo. Di un morto e quattro feriti. Il gravissimo episodio è avvenuto sulla strada basentana a Vaglio Basilicata scalo pochissimi chilometri da Potenza. I protagonisti degli scontri sono stati i tifosi della Vutur Rionero e del Melfi. La squadra di Rionero doveva giocare a Brienza, mentre il Melfi a Tolve. Le due tifoserie si sono incrociate sulla basentana nei pressi di una stazione di servizio all’ora di pranzo. Per motivi in via di accertamento è esplosa una rissa. Un’auto, occupata da tifosi del Melfi ha investito alcuni tifosi del Rionero. Un uomo di 33 anni è morto sul colpo altri quattro sono rimasti feriti e ricoverati all’ospedale San Carlo di Potenza. Tra le due tifoserie c’è sempre stata una rivalità storica. Leggi la notizia su baritalianews

