Pietro Anastasi | il calcio piange la scomparsa di uno dei simboli della Juve – VIDEO

Pietro Anastasi - Catania pronta a intitolare un campo della città all’ex campione morto : Il mondo del calcio si stringe intorno al ricordo e alla famiglia di Pietro Anastasi, ex calciatore di Juventus e Inter morto venerdì sera. Da tempo lottava contro una grava malattia, la notizia del suo decesso ha generato tristezza nello sport Azzurro. Zoff: "Era amato e apprezzato da tutti i tifosi". Marchisio: "È stato uno di quei calciatori di cui ti innamoravi dai racconti di tuo padre"Continua a leggere

Anna - moglie Pietro Anastasi/ L'amore della vita conosciuta a Varese negli anni '60 : Anna, moglie Pietro Anastasi, L'amore di una vita per il compianto calciatore della Juventus: ecco come i due si conobbero anni fa

Pietro Anastasi morto - addio all’attaccante simbolo della Juventus degli anni ’70 : fu campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 : È morto Pietro Anastasi, centravanti simbolo della Juventus a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Fu campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e protagonista della finale contro la Jugoslavia, mentre in bianconero vinse tre scudetti prima di passare all’Inter e chiudere la carriera tra Ascoli e Lugano. Nato a Catania il 7 aprile 1948, da uomo del Sud divenne l’idolo della Torino operaia di cuore bianconero. Dopo gli esordi ...

Addio a Pietro Anastasi - mio goleador dalla rovesciata proletaria : Era il mio idolo, è diventato mio amico. Pietro Anastasi se n’è andato, dopo una lunga malattia, a 71 anni: ma per me resterà sempre e per sempre il centravanti ventenne che, nel 1968, arrivò nella mia Juventus (dopo aver conquistato un Europeo, in forza al Varese, con la nazionale) illuminando, con le sue reti e le sue prodezze, la mia giovinezza.Il Corsaro Nero e Sandokan lasciavano il posto a un calciatore ...

Pietro Anastasi è morto. Il calciatore era il simbolo della Juve anni '70 : Addio a Pietro Anastasi, figlio del Sud e simbolo del calcio degli anni 70. Nato a Catania il 7 aprile del 1948 diventò il mito calcistico degli operai meridionali sbarcati nel Nord Italia a cercare fortuna. E la Juventus con la quale il bomber bianconero vinse tre scudetti li fece innamorare tutti tra vittorie memorabii e grandi partite. ‘Pietruzzo’, come veniva chiamato amorevolmente all’epoca dai tifosi per rimarcare ...

Come è morto Pietro Anastasi : malato di tumore - con lui l’Italia vinse l’Europeo nel 1968 : Pietro Anastasi è morto all'età di 71 anni, fu lui stesso ad annuncia qualche anno fa di essere affetto da una grave malattia. Il tumore lo ha consumato poco alla volta. Ex attaccante di Juventus e Inter, catanese di origine, era stato ribattezzato dai tifosi il "Pelé bianco". Con un suo gol nella finale dell'Europeo del 1968 l'Italia conquistò il titolo battendo la Jugoslavia.Continua a leggere

Morto Pietro Anastasi : addio al bomber di Juventus - Inter e Nazionale : Pietro Anastasi vinse a Torino tre scudetti e con la Nazionale l'Europeo del 1968. A dare la notizia è stato il sito...

È morto Pietro Anastasi - l’attaccante che fece grande la Juventus. Aveva 71 anni : «Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni». La società bianconera, con un post pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la scomparsa dell’attaccante nato a Catania, in Sicilia, lo scorso 7 aprile 1948. LEGGI ANCHE –> La storia della Juventus che avrebbe sforato dell’1% uno dei parametri del ...

Morto Pietro Anastasi - giocava nella Juve : vinse 3 scudetti : Muore Pietro Anastasi: aveva giocato in nazionale del 1968 e vinse tre scudetti con la Juventus, dove rimase 8 anni; considerato un grande attaccante. ”Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni’‘: la […] L'articolo Morto Pietro Anastasi, giocava nella Juve: vinse 3 scudetti proviene da ...

Lutto nel calcio. Pietro Anastasi si è spento dopo un anno di lotta contro la malattia : Il mondo del calcio è in Lutto. Pietro Anastasi si è spento dopo un anno di lotta contro la malattia.

Morto Pietro Anastasi - calcio in lutto : addio a un simbolo anni ’70 : Pietro Anastasi è Morto dopo una lunga malattia e il calcio perde uno degli attaccanti simbolo negli anni ’70. Ha vestito le maglia di Juventus e Inter. Il calcio italiano piange Pietro Anastasi che si è spento ieri a soli 71 anni. Dalla fine degli anni ’60 e per tutta la decade successiva è stato […] L'articolo Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: addio a un simbolo anni ’70 proviene da www.inews24.it.

Calcio piange Pietro Anastasi - simbolo Juve anni ’70 : E' morto all'eta' di 71 anni Pietro Anastasi, il grande attaccante siciliano che negli anni '70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l'Inter. Lo riferisce il sito del club bianconero che lo definisce "un campione indimenticabile". Anastasi era malato di tumore dal 2018. Brevilineo ma esplosivo, aveva fatto parte dell'Italia che conquisto' l'europeo nel 1968 e in azzurro aveva totalizzato 25 presenze e 8 gol. "Petru 'u ...

È morto Pietro Anastasi : l’attaccante che vinse tre scudetti con la Juventus : È morto all’età di 71 anni Pietro Anastasi, il grande attaccante siciliano che negli anni ’70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l’Inter. Lo riferisce il sito del club bianconero. Catanese di origine, si era affermato nel Varese, Anastasi era malato di tumore dal 2018. A vincere la corsa per averlo in squadra fu la Juventus, che nel 1968 investì 650 milioni, una cifra che per quei tempi era davvero ...

Calcio : è morto Pietro Anastasi - campione d’Europa con l’Italia nel 1968 : Una bruttissima notizia per il mondo del Calcio italiano. In serata è arrivata la notizia della morte di Pietro Anastasi, che si è spento all’età di 71 anni (a causa dell’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito dal 2018). Il nativo di Catania è stato uno degli attaccanti più forti per il Bel Paese negli Anni 70. Due anni a Varese, ma la vera e propria carriera si è aperta alla Juventus: con la maglia bianconera dal 1968 al ...