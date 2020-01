NABA partecipa ad Altaroma, in passerella i migliori designer emergenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) NABA, Nuova Accademia di Belle Arti parteciperà per la prima volta alla Roma Fashion Week organizzata da Altaroma, con la sfilata “The Best of NABA”. Con il patrocinio di Altaroma, il 24 gennaio alle ore 11, presso l’Ex Caserma Guido Reni, undici tra i migliori alumni dell’area fashion di NABA porteranno in passerella 5 outfit uomo e donna ciascuno, per un totale di 55 uscite, che esploreranno identità e visioni legate a nuovi scenari e future tendenze. Attraverso un’attenta ricerca e una forte sperimentazione, i designer sapranno raccontare sé stessi e il proprio percorso formativo con i singoli outfit realizzati, seguendo l’approccio learning by doing che da sempre distingue l’offerta formativa di NABA. A pochi mesi dall’apertura della sua nuova sede nella capitale, NABA ha colto l’occasione della Roma Fashion Week per introdurre i suoi talenti nell’Alta Moda romana e raccontare il ... Leggi la notizia su romadailynews

