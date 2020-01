Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio abbandona la conduzione in diretta: “Non riesco a stare in piedi” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Paolo Del Debbio ha dovuto abbandonare all’improvviso la conduzione di “Dritto e rovescio”. È successo nella puntata andata in onda giovedì 16 gennaio: dopo quasi due ore di trasmissione, intorno alle 23.30, a sorpresa Del Debbio ha salutato tutti, lasciando in diretta la conduzione del programma di Rete 4 a Marcello Vinonuovo, che è subentrato in corsa al giornalista toscano. Si era appena rientrati in studio dopo la pubblicità quando Del Debbio ha ammesso: “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco. Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”. In realtà però, la supplenza del vice-caporedattore e autore della trasmissione, Vinonuovo, è durata fino ai titoli di coda: Del Debbio non ha più fatto ritorno in studio, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

