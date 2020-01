Uomini e Donne, Carlo litiga con Chiara a causa del loro bacio, con Bruna (che si elimina) e con Lorenzo Riccardi (Video) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Durante la puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne, Carlo ha litigato con parecchie persone. La prima discussione si è scatenata con Chiara: il tronista ha accusato la corteggiatrice di aver sminuito il loro bacio e di non aver fatto nulla per dimostrargli il suo interesse. Durante l'esterna, Carlo ha definito Chiara una "mezza donna" e poi, correggendosi subito, le ha dato della "bambina" e la corteggiatrice, ovviamente, si è offesa.Uomini e Donne, Carlo litiga con Chiara a causa del loro bacio, con Bruna (che si elimina) e con Lorenzo Riccardi (Video) 16 gennaio 2020 16:00. Leggi la notizia su blogo

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - Unomattina : Una malattia molto diffusa e poco conosciuta, il carcinoma del pancreas, un tumore particolarmente aggressivo al qu… - micillom5s : L'#Istat dice Sale #occupazione al 59,4% a novembre 2019 +41000 rispetto al mese precedente +67000 tempo indetermin… -