Elezione del Senato: l’età minima per votare viene abbassata a 18 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella giornata del 15 gennaio la commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha approvato un emendamento alla riforma costituzionale che prevede l’abbassamento dell’età minima per il voto al Senato a 18 anni, parificandola in questo modo a quella già in vigore per la Camera dei Deputati. Nell’emendamento, il cui primo firmatario è il Senatore Dario Parrini del Pd, viene anche previsto l’abbassamento dell’età minima per essere eletti alla camera alta del Parlamento, che da 40 scende a 25 anni. Senato: arriva il voto a 18 anni L’emendamento presentato in commissione è stato approvato all’unanimità, mentre la proposta di legge ha ricevuto la sola astensione dei Senatori di Forza Italia. Lo scorso 31 luglio il provvedimento era già passato alla Camera dei Deputati, che lo aveva approvato con 487 voti a favore, 5 contrari e 7 astenuti. La ... Leggi la notizia su notizie

