Comunque vada sarà una scossa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Comunque vada, il Verdetto provocherà una fragorosa “scossa” sul Palazzo. Ed è proprio questa posta in gioco che spiega perché appare così ponderata la decisione della Corte costituzionale sull’ammissibilità del referendum Calderoli. Attesa per oggi, slitta di un giorno, segno che la materia non viene sbrigata con la celerità con cui si consuma un esito scontato. Non è la prima volta che occorre un surplus di riflessione: la Corte italiana è un vero conclave costituzionale, dove può accadere che chi entra Papa esce cardinale, nel senso che spesso le decisioni date per scontate si sono capovolte, nel corso della discussione. Ed è accaduto spesso, come in questo caso, che le sentenze si carichino di conseguenze politiche soprattutto quando, come in questo caso, la Corte si trova a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

