Fattura non pagata: quali sono i rischi e perché è opportuno attivarsi? (Di martedì 14 gennaio 2020) Fattura non pagata: quali sono i rischi e perché è opportuno attivarsi? La legge in ambito fiscale sa essere piuttosto rigida e non ammette dimenticanze. Come nel caso in cui un cliente non paghi la Fattura nei confronti dell’impresa o del lavoratore autonomo, a fronte dell’esecuzione di una determinata prestazione o servizio. Vediamo più da vicino che cosa si rischia in caso di Fattura non pagata. Se ti interessa saperne di più sui nuovi reati tributari 2020, quali sono e di fatto cosa cambia, clicca qui. Fattura non pagata: perché è necessario emettere tale documento? Anzitutto, ricordiamo che la Fattura è un documento essenziale nei rapporti commerciali tra chi esegue un’opera e il cliente. Essa, infatti, altro non è che un documento fiscale obbligatorio, redatto da un soggetto fiscale (impresa, libero professionista, artigiano ecc.) per attestare ... Leggi la notizia su termometropolitico

